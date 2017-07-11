Официальный Баку рассчитывает на серьезные и результативные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна во вторник в Брюсселе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Главными темами встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе станут текущее состояние переговорного процесса и его проведение в серьезном и результативном русле», — сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, «встреча состоится во вторник вечером».