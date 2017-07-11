В Насиминском районе столицы взорвался мусорный бак.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в понедельник, десятого июля, в 20:40 на улице 20 января работники жилищно-эксплуатационного управления — житель Кюрдамирского района Рауф Расулов, 1987 года рождения, и житель Сиязаньского района Имамверди Ахмедов, 1983 года рождения, на автомобиле марки Man занимались уборкой мусора. В процессе опустошения одного из мусорных баков произошел взрыв, в результате которого Расулов получил травмы и был госпитализирован в Институт травматологии.

По предварительным данным, неизвестный бросил в мусорный бак взрывное устройство, которое сработало в момент уборки. По факту ведется расследование.