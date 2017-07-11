Фильм Ильгара Наджафа «Nar bağı» («Гранатовый сад») номинирован на премию 11–го фестиваля Asia Pacific Screen Awards.

Как сообщили АПА в киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж.Джаббарлы, престижная премия, которую неофициально называют азиатским «Оскаром», ежегодно вручается в Австралии в городе Брисбен.

Мировая премьера фильма недавно состоялась в Чехии на международном фестивале фильмов «Восток & Запад» в Карловых Варах.

Фильм сразу получил приглашение на 13 международный евразийский фестиваль фильмов в Казахстане. Он попал в основную конкурсную программу. Автор фильма Ильгар Наджаф 22-28 июля примет участие на фестивале, который пройдет в Астане.

Отметим, фильм «Nar bağı» («Гранатовый сад») является совместным производством киностудии «Азербайджанфильм» и кинокомпании «Buta film». Лента снята при поддержке Министерства культуры и туризма.