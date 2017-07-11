Авигдор Эскин совершил предательство по отношению к Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу. Несанкционированное пребывание на территории Нагорного Карабаха стало финальным актом в процессе потери доверия к израильскому политтехнологу.

Традиционно считается, что большое видится на расстоянии, а измена, совершённая при полном осознании всей мерзости данного факта, по прошествии времени нисколько не теряет своей актуальности и представляет собой предмет для детального анализа. Проступок Авигдора Эскина перечеркнул все достижения, когда-либо им достигнутые в публичном пространстве, и навсегда закрепил за политтехнологом, некогда считавшимся «другом» Азербайджана, образ национального предателя. Трудно себе представить, что человек, некогда разделявший идеи азербайджанского суверенитета и восстановления территориальной целостности, может диаметрально изменить свои взгляды под напором со стороны армянского лобби и под влиянием элементарной зависти к тем, кого Азербайджан действительно ценит. «Карабахский визитёр» совершил то, что во все времена считалось самым мерзким, подлым и безобразным, посредством предательства Азербайджана за «30 серебренников», став символом самого низкого морального падения.

История падения Авигдора Эскина берёт своё начало в далёком 1997 году, когда он был задержан на территории Израиля спецслужбой «ШАБАК» по обвинению в умысле бомбардировать свиными головами свящённую для всех мусульман мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Подобное пренебрежение к мусульманским святыням надолго запомнилось «ценителям» «таланта» израильского публициста. В свете этого, было бы вполне наивно предполагать, что ярый исламофоб сможет изменить свои взгляды и стать «лучшим другом» мусульманской страны, Азербайджана. Ведь, по сути, Авигдор Эскин всегда ненавидел мусульман, и любое государство, в котором преобладает мусульманское население, для него представляет собой объект презрения.

Кроме того, было совершенно неправильно пытаться усмотреть хоть какие-то зачатки честности в человеке, который вполне заслуженно отбывал срок лишения свободы за подготовку террористических актов. Так, 1 января 2001 года Авигдор Эскин был осужден в общей сложности на 4 года тюремного заключения за участие в подготовке теракта на территории захоронения Азаддина эль-Касама. Помимо прочего, израильский политолог обвинялся в поддержке Игаля Амира, который 4 ноября 1995 года на площади Царей Израиля в Тель-Авиве совершил убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабин.

Впрочем, вышеперечисленные проступки оказались не единственными в жизни «карабахского визитёра». К удивлению для Азербайджана стоит отметить, что сотрудничество с армянской диаспорой он начал не в 2017 году, как ошибочно полагается, а в 2007 году, когда по заказу российского бизнесмена армянского происхождения Аркадия Саркисяна Авигдор Эскин организовал серию шпионских акций на территории Израиля. В частности, им было организовано незаконное прослушивание телефонных разговоров занимавшего тогда пост первого заместителя главы израильского правительства, друга Азербайджана Авигдора Либермана.

Организованный Эскиным шпионаж чуть было не инициировал крупный международный скандал между Москвой и Тель-Авивом и поставил обе стороны под угрозу разрыва дипломатических отношений. Это стало серьезным ударом не только по российско-израильским связям, но и по всей системе международной дипломатии, оказавшейся уязвимой под влиянием информационных атак. Однако данное обстоятельство нисколько не смущало Авигдора Эскина, который лишь «отрабатывал бабло», за пару шекелей и поддержку армянской диаспоры продав как свою родину, так и Российскую Федерацию. Поэтому ни стоит удивляться тому, что израильский политтехнолог вновь совершил предательство на этот раз по отношению к Азербайджанской Республике. Будучи человеком без каких бы то ни было моральных устоев, Авигдор Эскин готов продать любое государство и предать любой народ.

Денис Коркодинов, российский политтехнолог, специально для «Минвала»