В Мингячевирском промышленном парке будет создан национальный текстильный бренд, — сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Как передает abc.az, уже зарегистрирован первый резидент Мингячевирского промышленного парка, которым стало ООО Mingəçevir Tekstil.

«Предприятие построит на территории парка оснащенную немецким, швейцарским, японским и турецким технологиями фабрику, годовой мощностью в 20 тыс т. На фабрике будет создано 550 рабочих мест», — сказано в сообщении.

Строительство фабрики уже началось.