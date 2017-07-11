При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Об этом сообщили в МИД Армении.

Ранее СМИ сообщали, что встреча глав МИД пройдет в Вене.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на прошлой неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.