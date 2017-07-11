Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости в регионе Нагорного Карабаха и заявил, что усиление конфликта не в интересах ни азербайджанцев, ни армян.

Он сделал эти замечания на своём брифинге в понедельник. Об этом сообщает ИРНА.

Пресс-секретарь МИД ИРИ выразил надежду на повышение мира и стабильности в регионе и предостерёг от заговоров врагов для провокации насилия.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что Иран не пожалеет усилий для снижения напряжённости в этом регионе.