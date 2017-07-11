В Агдашской центральной районной больнице зарегистрирован факт смерти.

Как сообщает АПА, житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу (2008 г.р.) поступил в больницу с переломом правой руки. Врач Идрис Алиев порекомендовал прооперировать мальчика. Анестезиолог Низамеддин Масимов подготовил С.Мехралиева к операции. Мальчик умер до начала операции.

Данный факт подтвердили в больнице.

Главврач Агдашской ЦРБ Нуруев Нуру сообщил порталу Oxu.az, что пациент умер от анафилактического шока (острая общая аллергическая реакция).

«Больному сделали общий наркоз за 20 минут до операции. Операция еще даже не успела начаться, как больной впал в анафилактический шок. Врачи в течение 10 минут пытались вернуть ребенка к жизни, но безуспешно», — отметил главврач.