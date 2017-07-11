Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин говорит на английском, общаясь «на ногах» с зарубежными лидерами. Однако во время официальных переговоров общаются через переводчиков.

«Путин, скажем так, в свободном общении «на ногах», он чаще всего сам говорит по-английски, но когда ведутся переговоры и когда идет официальная встреча, конечно, он общается через переводчиков», — сказал Песков, передает «Интерфакс«.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин практически полностью понимает английский и даже поправляет переводчиков, «что для переводчиков всегда просто чрезвычайно такой кризисный момент».