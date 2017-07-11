Президент США пояснил в «Твиттере», что хотя идея создания совместной с Россией рабочей группы по кибербезопасности обсуждалась во время его встречи с президентом Путиным в Гамбурге, никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали рабочую группу по кибербезопасности, не значит, что я считаю, что она может быть создана. Не может», — написал Трамп в своем микроблоге, сообщает Би-би-си.

В воскресенье Трамп по итогам саммита «Большой двадцатки» сообщил в «Твиттере», что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности, которая помогла бы оградить две страны от атак хакеров.

Российский президент, в свою очередь, заявил, что договоренность о создании такой рабочей группы уже достигнута.