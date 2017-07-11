Турция достигла договорённости с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на своей территории. Об этом заявил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентном отношении мы будем это делать», — цитирует Озджана РИА Новости.

Он отметил, что «процесс получения разрешений на вторую ветку «Турецкого потока» продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нём нет».

По его словам, газопровод будет выведен наружу во Фракии, в европейской части страны.