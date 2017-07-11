Президент США Дональд Трамп остался доволен личным знакомством с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20. Об этом в интервью латвийской радиостанции Baltkom заявил официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

«Президент Трамп остался доволен. Хорошая встреча была не только с Путиным, но и с другими европейскими лидерами. Трамп хотел лично познакомиться с президентом России. Он чётко сказал, что ещё есть разногласия, но есть и пространство для сотрудничества», — цитирует Бейкера РИА Новости.

Он отметил, что по итогам встречи американский лидер «сказал про первые шаги по урегулированию украинского конфликта, про успех по перемирию в Сирии».

«Трамп — деловой человек. Он понимает, что разногласия есть, но есть и вопросы, по которым мы можем работать. Особенно в контексте сирийского конфликта», — подчеркнул представитель Госдепа.