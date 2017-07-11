Нарушение режима прекращения огня, переговоры на высшем уровне, популистские заявления со стороны сопредседателей МГ ОБСЕ, временное затишье, опять нарушения режима прекращения огня и так далее… Довольно проблематично сохранять хладнокровие и выдержку при виде организованного по инициативе Армении и её союзников спектакля, который разыгрывается из года в год в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Последней каплей терпения в замкнутом круге событий стала предпринятая со стороны армянских вооруженных сил по отношению к мирным азербайджанским жителям провокация, в результате которой трагически погибла двухлетняя девочка Захра Гулиева. Данная провокация в очередной раз продемонстрировала агрессивные намерения официального Еревана, стремящегося реализовать свою оккупационную политику на костях азербайджанских детей.

Европейская дипломатия совместно с Россией пытается внушить всему мировому сообществу мысль о том, что в Нагорном Карабахе не может быть военного решения. Однако Нагорно-Карабахское противостояние с самого своего начала свидетельствует о том, что набившая оскомину дипломатическая догма о соблюдении мира абсолютно ошибочна. Принципиальное нежелание армянского режима заключить мир всякий раз подтверждается человеческими жертвами на линии фронта. Обсуждение человеконенавистнической политики Армении давно бы могло превратить Сержа Саргсяна на международной арене в страшное пугало, от которого отвернулись бы все, если бы не злонамеренное замалчивание его преступлений со стороны мирового сообщества.

Подразделениям армянской армии удалось совершить провокацию, убив двухгодовалого ребёнка в Алханлы, воспользовавшись удивительным спокойствием со стороны всего мира. Ракетный обстрел азербайджанской территории не встретил какую-либо жёсткую реакцию ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Такое невмешательство, скорее всего, могло явиться частью общей игры в отношении Азербайджанской Республики. В высоких кабинетах Кремля и Запада, по всей видимости, полагают, что эскалация Нагорно-Карабахского конфликта может быть расценена исключительно как военная наступательная операция, предпринятая азербайджанскими войсками, в результате чего многие азербайджанские солдаты могут погибнуть, так и не ступив на родную землю Карабаха. Таким образом, если ранее международное сообщество стремилось как-то смирять Армению, то сейчас посредством своего молчаливого согласия оно пытается подначивать её к новым преступлениям, полагая, что это может ослабить Азербайджан. Официальный Ереван же в такой ситуации явно испытывает наслаждение и входит в раж, за что рано или поздно придётся расплачиваться. Несмотря на это, ни перед одной из сторон конфликта не вырисовывается победоносных перспектив. Тем не менее, этого оказывается крайне мало для того, чтобы продолжать переговоры о мире в прежнем формате, как это было до момента убийства Захры Гулиевой.

Международное сообщество должно чётко уяснить для себя, что 4 июля 2017 года Южный Кавказ изменился на «до» и «после». Однако подначиваемый европейскими и некоторыми российскими политиками весь мир отмахивается даже от мысли о том, что сейчас стало всё «по-другому», цепляясь за иллюзию об отсутствии военного способа решения Нагорно-Карабахского конфликта. Вместе с тем, отныне все попытки усадить Баку и Ереван за стол переговоров, явное игнорирование эскалации конфликта со стороны всего мира делает войну в Закавказье практически неминуемой. Изменить подобные перспективы можно, если бы Москва и Вашингтон усилили своё давление на армянского диктатора. Тем не менее, международные арбитры по-прежнему продолжают разводить руками. Кроме того, конфликт можно было бы погасить, если бы сопредельные страны перестали вооружать Армению. Если военные поставки прекратятся, оккупационный режим официального Еревана примерно за месяц- два окажется нежизнеспособным, что приведёт к существенным трансформациям в зоне Нагорно-Карабахского противостояния.

Приведенные тезисы подтверждают мысль о том, что ключи от здания президентской администрации в Ереване лежат не у Сержа Саргсяна в кармане, а у ведущих игроков на международной арене, среди которых основную роль играют Москва и Вашингтон. И если бы последние хотя бы раз не замалчивали проблему, то Нагорный Карабах давно бы уже «вернулся» в Азербайджан. Однако то, что международное сообщество сможет когда-либо снять со своих глаз «розовые очки», кажется маловероятным. Конфликт срежиссирован за пределами Южного Кавказа. В Нагорном Карабахе многое происходит, но, как оказывается, все изменения происходят «по замкнутому кругу» при молчаливом согласии всего мира.

Денис Коркодинов, российский политтехнолог, специально для «Минвала»