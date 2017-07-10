Президент Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов. Об этом он сказал на заседание Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 10 июля, сообщает «Корреспондент».

«Мы договорились с представителями силовых ведомств, с правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности», – сказал Порошенко.

В частности, президент сообщил, что им внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов, с внедрением новых технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО, «что обеспечит взаимосовмещаемость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам».

По словам президента, это даст возможность не просто собирать боеприпасы, а обеспечить производство из собственного сырья. «Мы должны, соответственно, возобновить те мощности, которые в Украине были до начала оккупации Россией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», – сказал президент.

Второй позицией, по его словам, должна стать закупка новейшего вооружения и военной техника это предлагается выделить 1,6 миллиардов гривен. В том числе, будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки Оплот, новейших ракет комплексов Ольха и других позиций, которые позволят усилить ВСУ.

Также Порошенко отметил, что поставлена задача усилить системы радио-электронной борьбы и системы БПЛА. По мнению главы государства, эти деньги должны быть выделены «уже сейчас».