Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA) при Пентагоне выбрало шестерых получателей грантов для проекта Neural Engineering System Design (NESD), в рамках которого планируется разработать интерфейс, подключающий человеческий мозг напрямую к компьютерной системе, пишет Vesti.Ru.

Многомиллионное субсидирование получат Брауновский университет (штат Род-Айленд, США), Колумбийский университет (Нью-Йорк), фонд «Зрение и слух», Лаборатория им. Джона Б. Пирса, компания Paradromics и Калифорнийский университет в Беркли. Получатели гранта DARPA сосредоточатся на различных областях применения интерфейса мозг—компьютер.

Колумбия, например, займется изучением зрительной зоны коры. Вуз задался целью разработать «неинвазивный биоэлектрический интерфейс», который позволит мозгу получать видеопоток от компьютера на прямую. А в Paradromics, напротив, хотят создать «массивы проникающих микропроводных электродов», или вживляемое в мозг устройство, которое позволит вернуть людям утраченную речь.

На I-м этапе длительностью около года организации будут создавать «железо» и софт, необходимые для работы самого интерфейса мозг—компьютер. На II-м этапе получатели гранта начнут миниатюризировать свои технологии и проводить исследования, чтобы получить одобрение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

DARPA занялось разработкой биологических технологий в 2014 году, когда был учрежден отдел BTO. Его задача — «объединить биологию, инженерные и компьютерные науки, чтобы поставить силу естественных экосистем на службу национальной безопасности», сказано на сайте DARPA. В интересы BTO входят разработка передовых протезов и нейроинтерфейсов для военных, способов профилактики и защиты от инфекционных заболеваний, а также от потенциальных атак с применением генной инженерии.