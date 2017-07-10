Сын американского президента Дональд Трамп — младший опубликовал смонтированное видео, на котором его отец за штурвалом сбивает самолёт с логотипом телекомпании CNN.

«Едва ли не лучшее, что я видел. Эй, CNN, мы слышали, вы любите мемы», — говорится в подписи к записи в Instagram.

В видеоролике были использованы кадры из фильма «Лучший стрелок», выпущенного в 1986 году.

One of he best I’ve seen. 😂😂😂 #Repost @oldrowofficial ・・・ Hey @cnn we heard you like memes 😎👌🏻🐜🌶🔥 s p i c y b o i Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Июл 8 2017 в 10:24 PDT

2 июля президент США выложил смонтированное видео с «избиением CNN». Позднее телеканал CNN обвинили в шантаже автора мема про Трампа.