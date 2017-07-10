Сын американского президента Дональд Трамп — младший опубликовал смонтированное видео, на котором его отец за штурвалом сбивает самолёт с логотипом телекомпании CNN.
«Едва ли не лучшее, что я видел. Эй, CNN, мы слышали, вы любите мемы», — говорится в подписи к записи в Instagram.
В видеоролике были использованы кадры из фильма «Лучший стрелок», выпущенного в 1986 году.
2 июля президент США выложил смонтированное видео с «избиением CNN». Позднее телеканал CNN обвинили в шантаже автора мема про Трампа.