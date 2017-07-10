Экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров прокомментировал недавнее антиазербайджанское заявление российского МИДа о «попрании прав россиян армянской национальности на границах Азербайджана».

«На мой взгляд, азербайджанская сторона должна была довести до МИД РФ следующее: в соответствии с логикой азербайджано-российских межгосударственных отношений, в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, одна сторона не может принимать враждебных действий в отношении другой. B России очень активно действует множество армянских диаспорских организаций, действует представительство так называемой «НКР». Большая часть этих организаций задействованы в действиях против интересов Азербайджана, потворствуют сепаратизму, его пропаганде и даже террористическим актам на нашей земле и другими враждебными действиями. Это противоречит обязательствам РФ. Мы с удивлением констатируем, что исполнительные органы РФ не только не препятствуют, а порой потворствуют этому. Учитывая то, что некоторые российские граждане армянской национальности вовлечены во враждебную деятельность против Азербайджана, тогда Баку приходится на границах применять к армянам-гражданам РФ особый режим проверки, чтобы выявлять их вовлеченность в антиазербайджанские действия. Если эти люди готовы к таким проверкам, которые могут длиться не один час, тогда они могут пытаться приехать в Азербайджан.

Мы должны были также напомнить в заявлении о том, что время сепаратистских, террористических событий на Северном Кавказе Азербайджан сделал все, чтобы пресечь антироссийские действия с азербайджанской территории. Мы ожидали такого же отношения официальной России к Азербайджану, касательно сепаратистских действий армян. Но этого не произошло. Поэтому Азербайджан вынужден к армянам-гражданам России применять особый режим прохождения границы.

B этом же заявлении надо бы напомнить о том, что РФ и АР имеют множество каналов для проведения консультаций политического плана. Bопрос о приезде россиян армянской национальности в Азербайджан не раз обсуждался между странами с использованием этих каналов. Нам непонятно, почему в РФ выбрали именно публичную форму доведения до Баку требования об армянах-граждан России, который в целом имел пропагандистский характер и как выяснятся, преследовал цель нанести урон имиджу Азербайджана», — сказал Т.Зульфугаров в интервью «Туран».