Численность населения Азербайджана с начала года выросла на 33 050 человек или на 0,3 процента, составив на первое июня 2017 года 9 843 031 человек, сообщает в понедельник Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомитета, которые приводит агентство Тренд, в городах проживает 53 процента населения Азербайджана, а 47 процентов — в сельской местности. Мужчины составляют 49,9 процента населения, а женщины 50,1 процента. В настоящее время на 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

Плотность населения составила 114 человек на один квадратный километр.

В первые шесть месяцев этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 58 217 новорожденных. То есть, в среднем каждый день регистрируется 386 младенцев. 53 процента новорожденных — мальчики, 47 процентов — девочки. За указанный период родились 1004 близнеца и 21 тройня.

В январе-июне текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1078 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 607 человек, уехавших из Азербайджана. Таким образом положительное миграционное сальдо составило 471 человек.

Также отмечается, что за шесть месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 23 044 брака и 6207 разводов.