Почти половина населения Украины хорошо относится к России. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает RT.

«Количество положительно настроенных украинцев растёт (февраль 2017 года — 39% опрошенных, май 2017 года — 44% респондентов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 9% сократилось число украинцев, которые негативно относятся к России, — с 46% в феврале до 37% в мае.

При этом 43% респондентов выступают за необходимость закрытия границ между государствами (февраль — 47%).

Опрос, в котором приняли участие 2040 совершеннолетних граждан, проводился с 20 по 29 мая по всей Украине, кроме неподконтрольных районов Донбасса.