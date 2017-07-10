Находящийся в заключении бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов полностью возместил нанесенный государству ущерб.

Как сообщает АПА, Видади Зейналов возместил еще 2 миллиона 25 тысяч манат из нанесенного государству ущерба. Общая сумма возмещенного ущерба составила 7 миллионов 335 тысяч манат.

Ранее выступивший на судебном заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы Б.Гусейнова на 15 лет, В.Зейналова на 14 лет, А.Мустафаева на 8 лет, Г.Бейбалаева на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.