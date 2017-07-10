Длящийся с 2011 года военный конфликт в Сирии привел к тому, что разница между фактическим и ожидавшимся ростом экономики страны (упущенный рост ВВП) составила 226 миллиардов долларов, сообщает Всемирный банк в своем аналитическом исследовании в понедельник, передает РИА Новости.

Аналитики банка также уточняют, «что разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры».

Согласно предыдущим исследованиям, опубликованным в СМИ, до войны ВВП Сирии составлял 60,2 миллиарда, сейчас же этот показатель не превышает 24 миллиардов.