Информация о гибели военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана не соответствует действительности, говорится в заявлении министерство обороны относительно распространенной в армянских СМИ, со ссылкой на страницу в социальной сети Facebook под названием «Vətən Sağ Olsun», информацию о том, что якобы военнослужащий ВС Азербайджана Нагиев Гасан Али оглу второго июля был убит армянским снайпером на линии соприкосновения войск на Агдамском направлении.

В оборонном ведомстве Азербайджана отметили, что Нагиев Гасан Али оглу действительно прошел срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, а в январе 2017 года был уволен в запас.

Сообщается, что в настоящее время с ним все в порядке, он проживает в Шамкирском районе Азербайджана.

Минобороны отмечает, что распространение в социальных сетях непроверенной, лживой информации служит интересам противника и преследует цель нанести ущерб авторитету Вооруженных сил, формируя в обществе ошибочное мнение.