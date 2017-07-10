В Кремле ознакомились с публикацией о массовых расстрелах граждан, якобы имевших место в Чечне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению. Также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Информация носит достаточно анонимный характер, непонятен источник этой информации, поэтому пока больше я вам сказать не могу», — добавил пресс-секретарь президента.

«Новая газета» в воскресенье опубликовала материал, согласно которому в ночь на 26 января в Чечне были убиты по меньшей мере 27 человек, которых в разное время задержали по неопределенным причинам.