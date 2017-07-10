Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля установлен на уровне 1.7022 маната, сообщает ЦБА.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля установлен на уровне 1.7022 маната, сообщает ЦБА.
Дата: 2017/07/10 17:50
Раздел: Азербайджан, Экономика
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