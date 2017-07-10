Кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» с понедельника начала выполнение регулярный рейсов по направлению Кувейт-Баку-Кувейт, сообщили в пресс-службе бакинского Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Кувейтская «Jazeera Airways» начала регулярные полеты по маршруту Кувейт-Баку–Кувейт. Сегодня первый самолет данного авиарейса Airbus А320 приземлился в бакинском аэропорту и был встречен традиционной «водяной аркой»», — отмечается в информации на странице аэропорта в соцсети Facebook.

Как сообщалось, рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Ранее арабские СМИ сообщали, что кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует выполнение прямых рейсов из аэропорта Кувейт в Баку в рамках планов по расширению географии полетов в Евразии.