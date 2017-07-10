Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу находящегося под арестом бывшего начальника отдела Следственного управления упраздненного МНБ Вюсала Алекберова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому В.Алекберов лишен свободы на 12 лет. Кроме того, суд вынес специальное решение о лишении Вюсала Алекберова звания полковника.

Приговором суда, имущество В.Алекберова будет конфисковано и передано потерпевшему Акифу Гурбанову.

Гражданские иски других потерпевших не были удовлетворены.

На основании жалобы потерпевших суд направил в прокуратуру представление для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ Мовлана Шихалиева.

Отметим, В.Алекберов обвиняется по статье 311 (получение взятки) и другим статьям УК Азербайджана.