Член Бундестага Германии, депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Патрик Сенсбург в ответ на запрос берлинского офиса Общества Европа-Азербайджан (TEAS) выступил с заявлением в связи с убийством в результате зверства армян в селе АлханлыФизулинского района Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится:

«Весть об убийстве мирных жителей Физулинского района Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой вызвала у меня глубокое сожаление. Неоспоримо, что в результате совершенного армянскими захватчиками этого зверства получили тяжелые ранения и другие мирные жители. Я призываю стороны вернуться к мирным переговорам для скорейшего урегулирования конфликта. Случаям обстрела мирного населения категорически должен быть положен конец. С целью урегулирования конфликта Советом безопасности ООН были приняты резолюции, требующие вывода армянских войск из оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов».