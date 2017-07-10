Употребление сладких напитков во время беременности может привести к ожирению у ребенка, предупреждают исследователи.

Как передает Газета.ру, результаты исследования были опубликованы в журнале Pediatrics.

Такой вывод был сделан в ходе наблюдений за 1078 матерями и их детьми. Матери заполняли опросники, где указывали, какие напитки они употребляли во время беременности (сладкую газировку, фруктовые соки, воду), как часто и каком объеме. Когда дети пошли в школу, 25% из них страдало от ожирения или избыточного веса. Матери большинства из них во время беременности пили как минимум по две порции (банки или стакана) сладких напитков в день. При этом потребление сахара самими детьми на результаты не влияло.

Метаболизм плода зависит от окружающей среды, в том числе от питания матери, поясняют исследователи. И избыточное употребление сладких напитков во время развития плода может приводить к предрасположенности детей к ожирению. Поэтому авторы работы рекомендуют беременным женщинам все же заменить газировку и соки на воду.