Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает роль проектов, реализуемых с участием Баку, в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

«Азербайджан осознает свою ответственность. Мы хорошо понимаем, что реализуемые совместно с нашими странами-партнерами проекты обеспечат энергетический баланс и энергобезопасность многих государств», — заявил И.Алиев на проходящем в Стамбуле 22-м Всемирном нефтяном форуме, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, Баку сознательно взял на себя эту ответственность. «Хочу коснуться еще одной темы. Как правило, не обладающие нефтью государства думают, что хорошо бы, чтобы она была и у нас, и мы бы воспользовались этим. Однако, нефть может приносить как выгоду, так и головную боль», — подчеркнул президент.

Ильхам Алиев отметил, что это зависит от того, как использовать нефтяные доходы. «Мы в Азербайджане стремимся превратить «черное золото» в человеческий капитал. Считаю, что мы достигли этого. Получаемые с нефти доходы мы аккумулируем в прозрачной форме в Нефтяном фонде», — сказал он.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан нефтяные доходы направляет в инфраструктурные проекты.

Президент подчеркнул, что в Азербайджане большое внимание уделяется строительству школ и больниц, ведется серьезная борьба с бедностью. «Направляя доходы, получаемые от продажи нефти в другие сектора, мы добились снижения уровня бедности и безработицы до низкого уровня – до 5-6%, — отметил Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан также ведет активную инвестиционную политику за рубежом. «В первую очередь, мы инвестируем в Турцию. В турецкий энергетический сектор нам инвестировано $10 млрд. В последующие годы эта цифра удвоится», — сказал президент Азербайджана.