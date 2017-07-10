Избранный 7 июля пятый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принес в понедельник присягу перед депутатами Великого государственного хурала, главой Конституционного суда и членами правительства.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство МОНЦАМЭ.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Монголии уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Монголии, защищать суверенитет и независимость государства, верно служить народу», — заявил он, держа правую руку на конституции.

После принесения присяги новоизбранный президент заявил, что намерен «работать над снижением уровня бедности и созданием новых рабочих мест для граждан Монголии». «Я готов внимательно выслушать мнения граждан страны, буду уважать национальные интересы Монголии и восстанавливать экономику, а также расширять потенциал промышленного сектора, обеспечивать экологический баланс государства», — сказал Баттулга.

Пятый президент Монголии пообещал, что положит начало «новой эре в области спорта, развитию внешних связей страны и расширению дружеских отношений с Китаем и Россией по всем направлениям». «Монголия станет страной с развитой национальной промышленностью», — подчеркнул он.

Халтмаагийн Баттулга был избран президентом Монголии на выборах 7 июля этого года, заручившись поддержкой 50,6% избирателей. Срок президентских полномочий в соответствии с конституцией Монголии составит четыре года.