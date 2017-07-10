Зверское убийство совершено в Наримановском районе Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Жертвой преступления стал Барышев Юрий Петрович. В понедельник тело Барышева было обнаружено в его собственной квартире на пятом этаже на территории 17-го отделения полиции указанного района. Убийца шнуром от лагунды связал жертве руки и ударил тупым предметом по голове.

По предварительным данным, незадолго до убийства Барышев распивал спиртное с приятелями, пришедшими в гости. При осмотре квартиры криминалисты обнаружили следы застолья. Момент наступления смерти пока не известен, поскольку тело до морга еще не довезли. Отметим, что первыми тело убитого обнаружили соседи.

Сообщается, что Барышев был нефтяником и даже в свое время был награжден президентом Азербайджана орденом «Истиглал». Помимо этого погибший также получал президентскую пенсию.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело, оперативники в настоящее время работают над выявлением подозреваемого в убийстве.

Известно, что племянница Барышева в последний раз поддерживала с ним телефонную связь в минувшую пятницу.