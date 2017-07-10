Благодаря таким важным проектам, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, Турция становится важным энергетическим центром региона.

Как передает Тренд, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на открытии XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

«Чтобы стать сильной страной, нужно иметь энергетические ресурсы в значительном объеме или же участвовать в энергетических маршрутах. Эти проекты будут способствовать усилению роли Турции как энергетического коридора», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, энергетические ресурсы сегодня, к большому сожалению, становятся причиной столкновений, в то время как Турция с первого дня выступает за то, чтобы они стали предметом диалога.

Президент Эрдоган заявил о поддержке реализации также других энергетических проектов. «Турецкий поток» так же является одним из важных проектов», — сказал он.

Президент Турции отметил, что со строительством АЭС «Аккую» и «Синоп» страна уменьшит свою энергозависимость извне.

«Турция нацелена на то, чтобы стать энергетическим центром региона», — сказал Эрдоган.