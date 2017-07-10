«Запасы «Шахдениз», являющегося крупным газовым месторождением и принадлежащим Азербайджану, составляют 1-1,2 трлн. кубометров». Как передает официальный сайт главы государства, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Глава государства отметил, что месторождение сегодня составляет основу ресурсной базы проекта «Южный газовый коридор». По словам президента, сегодня Азербайджан стал страной, добывающей и экспортирующей нефть и газ.