В Брюсселе перед зданием Биржи 63 имама провели акцию протеста в рамках общеевропейского «марша мусульман против терроризма», передает РБК.

Акция протеста, демонстрирующая отрицание европейскими мусульманами терроризма, посвящена жертвам терактов в аэропорту Брюсселя и на станции метро «Маэльбек». В рамках акции с имамами встретился министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон.



К «маршу» также присоединился еврейский интеллектуал Марек Альтер, который будет присутствовать на нем вместе с имамом бельгийского города Дранси Хассеном Шальгуми. «Если мусульмане единодушно скажут «нет» терроризму, его больше не будет. Эти люди исповедуют прекрасную религию», — сказал Альтер.

Во Франции, где мусульманская община насчитывает 3,5 млн человек, «марш мусульман против терроризма» начнется 14 июля, в Париже, в день взятия Бастилии. «Марш» посетит и другие города страны, которые были отмечены терактами, — Этьен дю Руврэ, Тулузу и Ниццу. Как сообщает издание, имамы не смогут посетить Великобританию, недавно пострадавшую от терактов, по причине ограниченности средств, собранных на акцию.