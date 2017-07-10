«Очень рад снова находиться на турецкой земле. Пользуясь случаем, хочу пожелать братскому народу Турции мира, благополучия и процветания»

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом во время выступления на официальной церемонии открытия XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле заявил президент АзербайджанаИльхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня Турция обладает большим весом в мировом масштабе, по многим вопросам мировой повестки решающее слово принадлежит Турции.

«Все эти успехи были достигнуты благодаря лидерству моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня Турция стремительно развивается, под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла славный путь. Сегодняшнее заседание является доказательством этого. С усилением Турции усиливается и Азербайджан. Пользуясь случаем, хочу передать турецкому народу приветствия братьев и сестер из Азербайджана», — подчеркнул Ильхам Алиев.

«Турция и Азербайджан поддерживают друг друга во всех вопросах, наше сотрудничество многовекторное и охватывает все области. Единство Турция-Азербайджан в энергетической сфере дает возможность реализовать много важных стратегических проектов» — заявил президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что среди этих проектов следует отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзуруми проект TANAP: «Эти проекты заново перекроили энергетическую карту не только нашего региона, но и всего мира. Азербайджан древний нефтяной край. На самом деле мы считаем, что Азербайджан является родиной нефти. Потому что в мире впервые добыча нефти промышленным способом была осуществлена в 1846 году в Баку. Спустя сто лет в середине XX века впервые в мире азербайджанские нефтяники осуществили добычу нефти в азербайджанском секторе Каспия. Однако в те времена Азербайджан не был независимой страной, и мы не могли полностью использовать наши богатства. В годы независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы, своего богатства. В годы независимости этот дар природы начал способствовать развитию нашей страны и росту благосостояния народа. В первые годы независимости в 1994 году Азербайджан впервые открыл Каспийское море для вложения инвестиций иностранцами. С 1994 года в нефтяную промышленность Азербайджана начали поступать большие инвестиции. 1994 год также является знаменательным, потому что в этом году был подписан «Контракт века», который сегодня играет основную роль в заполнении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан».