Во время встречи в Стамбуле президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном были проведены обсуждения по проекту «Южный газовый коридор».

Как сообщает официальный сайт главы государства, Ильхам Алиев рассказал о работе, проделываемой в связи с реализацией проекта «Южный газовый коридор».

В свою очередь, Р.Тиллерсон отметил, что США и впредь будут оказывать поддержку этому проекту.

Президент Ильхам Алиев попросил Рекса Тиллерсона поблагодарить президента США Дональда Трампа за письмо, которое он отправил по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия». Глава государства расценил это письмо как поддержку энергетической политике Азербайджана, в частности проекту «Южный газовый коридор».

Государственный секретарь США высоко оценил миротворческую деятельность Азербайджана в Афганистане, а также роль нашей страны в этих операциях в качестве логистического и транспортного коридора.

В ходе беседы были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил позицию Азербайджана в связи с урегулированием этого конфликта, а также проинформировал о последней военной провокации Армении на линии соприкосновения.

Были также обсуждены проводимые в нашей стране политические и экономические реформы, вопросы в связи с развитием демократии.