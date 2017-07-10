Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении отправиться в дипломатическое турне в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию с целью налаживания диалога стран, вовлеченных в катарский кризис, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

«Я, возможно, совершу (дипломатическое) турне после 15 июля. Мы могли бы способствовать восстановлению диалога в регионе. Мы планируем посетить Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию», — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита G20 в Гамбурге. Его цитирует газета Hurriyet.

По его словам, планируемый визит в регион не должен рассматриваться как попытка посредничества, так как роль посредника взял на себя Кувейт, а Турция лишь поддерживает эти усилия. Эрдоган заявил, что обсуждал кризис в Персидском заливе на встречах с президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным, добавив, что все лидеры стран G20, с которым он провел переговоры, выступают за разрешение кризиса путем диалога.