«SOCAR всегда чувствовал поддержку Турции».

Как передает АПА, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе выступления на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

«Мы как SOCAR постоянно ощущали поддержку Турции в таких проектах как Petkim, TANAP, STAR, Petlim, Star, Petlim и в других реализуемых проектах», отметил Р.Абдуллаев.

Касаясь важности проекта «Южный газовый коридор», Р.Абдуллаев добавил, что азербайджанский газ совместно с другими источниками сыграет важную роль в удовлетворении спроса Европы в природном газе, который вырос на 7,1%. «Проект «Южный газовый коридор» станет прибыльным в долгосрочном периоде для энергетического сектора Азербайджана, Турции и Европы».

«Южный газовый коридор» является самым актуальным проектом региона и предусматривает транспортировку азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южный газовый коридор». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по «Южному газовому коридору» планируется поставить к 2020 году.