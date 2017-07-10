В Хачмазском районе остановилось сердце мужа погибшей в результате несчастного случая женщины

Как сообщает Report, вчера жительница села Музаффароба 50-летняя Фатима Новрузова упала с дерева, когда собирала черешню. В результате, от полученных травм она скончалась на месте.

Сегодня остановилось сердце у мужа покойной 61-летнего Махмуда Лятиф оглу Новрузова. М.Новрузов скончался по дороге в больницу.

Отметим, что М.Новрузов бывший сотрудник Управления полиции на водном транспорте.

По факту ведется расследование.