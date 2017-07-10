К сожалению, Минская группа ОБСЕ, в отличие от «нормандской четверки», полностью утратила инициативу в регионе конфликта между Арменией и Азербайджаном, говорится в статье российского издания Pravda.ru.

«В марте 2017 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик посетили Баку, Ереван и Нагорный Карабах. Итоги визита были неутешительны.

В своем итоговом заявлении сопредседатели Минской группы не выдвинули никаких конкретных предложений по восстановлению мира в регионе. Суть заявления можно свести к формуле из известного мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно».

В Баку и в Ереване весьма скептически относятся к посреднической миссии Минской группы, не ожидая от нее никаких позитивных результатов.

В создавшейся ситуации виновата сама Минская группа: в течение трех минувших лет она самоустранилась от мирного процесса и не воспользовалась шансом развернуть в регионе армяно-азербайджанского противостояния мониторинговую миссию ОБСЕ, как это было сделано в Донбассе.

По вине Минской группы в Карабахе и вокруг него на линии фронта в настоящее время нет никаких механизмов контроля за соблюдением Бишкекского протокола о перемирии, которое действует с марта 1994 года.

Как считают военные эксперты, для реального восстановления мира в регионе на долгосрочной основе нужно в зоне конфликта срочно создать санитарную зону, в которой на первом этапе будут размещены мобильные мониторинговые группы ОБСЕ.

На втором этапе в эту нейтральную зону с согласия конфликтующих сторон можно было бы ввести смешанные миротворческие силы.

На третьем этапе следовало было бы начать полномасштабные переговоры с целью подписания рамочного мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в котором должны быть предусмотрены взаимные компромиссные шаги Баку и Еревана по разрешению конфликта.

Самый сложный вопрос в предстоящем урегулировании — это статус Нагорного Карабаха. В настоящее время даже правительство Армении не признает его независимость, так как эта бывшая автономия не является стороной переговоров.

Таким образом, сегодня переговорный процесс по Карабаху зашел в тупик, но ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон, внимание которых приковано к Сирии и Украине, не проявляют особого интереса к конфликту Армении и Азербайджана.

Так что можно сделать прогноз: в ближайшие несколько лет нынешний статус-кво нестабильности в карабахском регионе сохранится. Стороны время от времени будут обстреливать огневые позиции друг друга, обвиняя противника в нарушении перемирия.

Однако ситуация изменится, когда ведущие столицы мира вновь обратят свои взоры на Армению и Азербайджан. Когда это произойдет? Большой вопрос», — отмечается в статье.