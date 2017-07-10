Австрия запретила министру экономики Турции Нихату Зейбекчи въезд на территорию страны для участия в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции.

Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Австрии.

«Я могу подтвердить, что министр иностранных дел [Себастьян] Курц действительно запретил министру экономики Турции въезд в страну», — сказал представитель МИД. По его словам, посещение турецким министром подобных мероприятий представляло бы «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии».

Ранее также правительство Нидерландов заявило, что считает нежелательным приезд в страну вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша для участия в аналогичных памятных мероприятиях. Тюркеш должен был выступить с речью в конгресс-центре в городе Апелдорн.