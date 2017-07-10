Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении на сайте турецкого президента.

«Президент Эрдоган принял госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в резиденции Тарабья в Стамбуле», — говорится в заявлении.

По данным агентства Anadolu, встреча, которая состоялась после церемонии открытия 22-го Международного нефтяного конгресса в Стамбуле, продолжалась приблизительно час и сорок минут. Она была закрыта для прессы, по окончанию переговоров заявлений сделано не было.