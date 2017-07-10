Глава администрации США Дональд Трамп не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он с президентом России Владимиром Путиным обсуждал на встрече в Гамбурге, передает ТАСС.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп в воскресенье в своем Twitter.

Под прекращением огня он имел в виду создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о котором было объявлено в увязке со встречей Путина и Трампа на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Никаких дальнейших комментариев на этот счет Трамп в своем микроблоге не разместил. Он не пояснил, следует ли его нынешние высказывания рассматривать как фактический отказ от только что достигнутой договоренности с президентом России. Между тем еще утром в воскресенье хозяин Белого дома затрагивал эту же тему и под сомнение собственные договоренности не ставил.

«Путин и я обсудили формирование непроницаемой группы по кибербезопасности, чтобы защитить от хакерских атак выборы и обезопасить их, пресечь многие другие негативные вещи», — отмечал в Twitter Трамп.