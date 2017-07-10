Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 пройдут с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины, ожидается, что в этом году в маневрах примут участие военные из 17 стран.

Как передает РИА Новости, Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) заявило, что в число участвующих стран в этом году вошли Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США.

Согласно сообщению EUCOM, ожидается, что от США в учениях примут участие ракетные крейсеры Hue City и Carney, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, подразделения ВМС. Всего в совместных маневрах поучаствуют около 800 американских военных.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в учениях задействуют около 10 кораблей и катеров пограничной службы страны, география учений охватит территорию от Измаила до Очакова.

Для участия в учениях в Одессу уже прибыли два военных самолета стран НАТО, которые привезли военных и снаряжение для учений, и три судна Военно-морских сил Турции, в том числе подводная лодка.

Командование ВМС Украины заявило, что учения Sea Breeze-2017 пройдут в новом формате free play («свободная игра»), под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО.

В ходе Sea Breeze-2017 многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным данным руководства учений, принимая решения и руководя не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами.

Военные отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе, заявили в ВМС Украины.

Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США.