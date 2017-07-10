В испанском Памплоне во время ежегодного фестиваля Сан-Фермин пострадали 12 туристов. В их числе три американца и два француза, сообщает телеканал «МИР 24».

Все они участвовали в знаменитом энсьерро — беге по узким улочкам города от 12 разъяренных быков. Их гонят к арене, где проходит коррида. При этом отбиваться от животных можно только свернутой газетой. Если бегущий чувствует, что бык настигает его, он бросает газету — тем самым на время отвлекает быка.

Раненых могло быть и больше. Только по счастливой случайности некоторые из пострадавших отделались царапинами и ушибами.

За более чем столетнюю историю фестиваля Сен-Фермин погибли пятнадцать человек. Последний смертельный случай произошел 8 лет назад.