Французские военные специалисты продолжат оказывать поддержку в Ираке местной национальной армии в борьбе с террористами из группировки ИГ и после того, как главный оплот исламистов в городе Мосул был взят иракцами.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Возвращение Мосула — это важный этап в кампании, которая ведется с лета 2014 с целью остановить и затем разгромить ИГ. Сегодня Франция в первую очередь вспоминает о тех, кто в Ираке пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить свободу перед лицом ужаса терроризма: участников иракских сил безопасности, бойцов «пешмерга», добровольцев. Мысли также обращены к гражданскому населению, которое сумело вытерпеть иго ИГ и жестокость боев», — говорится в заявлении Макрона, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

Макрон обратился со словами особой благодарности французским участникам международной коалиции против ИГ — «авиаторам, артиллеристам, инструкторам, военным морякам, которые своей поддержкой иракским силам безопасности и силам «пешмерга» позволили обеспечить успешное проведение операций в Мосуле начиная с осени».

Он подчеркнул, что после взятия Мосула «кампания международной коалиции не заканчивается, и борьба против ИГ должна быть решительно продолжена».

«Продолжается освобождение всей территории Ирака, равно как и уничтожение оплотов ИГ в Сирии, в особенности, в Ракке и в долине Евфрата. Франция сохранит свое военное участие — борьбе против террористов продолжится с еще большей решительностью повсюду, где они дают о себе знать, включая французскую территорию», — указал глава республики.

Французский президент также подчеркнул, что после освобождения от боевиков ИГ перед Ираком встают новые трудности — «как в военном плане, так и в плане политики, гуманитарной сферы, экономики». «Президент республики желает, чтобы победа в Мосуле открыла новую страницу в истории этого государства и позволила ему вновь обрести мир, стабильность и единство. Франция будет поддерживать его [Ирак]», — заключил Эмманюэль Макрон.