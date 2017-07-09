В ходе проведенных учеными анализов выяснилось, что зеленый чай способствует ускорению метаболизма в организме человека, а также уменьшает массу тела. Такие исследования проводили научные деятели из Университета Кхон Каен.

Ученые провели эксперимент с участием людей, имеющих показатели веса выше нормы. Респондентов разделили на три группы. Первой группе было дано задание выпивать в день по одной чашке зеленого чая, вторая команда употребляла в день две чашки чая, а третья регулярно принимала плацебо.

Самые лучшие результаты показала вторая группа: вес участников уменьшился на 1-2 кг, а также талия стала тоньше на 2 см. Ни одна из групп не меняла свой рацион и не добавляла в распорядок дня занятия спортом. После анализа крови было выяснено что у второй группы уменьшилось количество холестерина в организме и увеличилась скорость обмена веществ.

Для общего улучшения состояния организма и самочувствия специалисты рекомендуют пить 2-3 чашки зеленого чая в день. Еще более положительных результатов можно достигнуть при введении ежедневной программы физических тренировок и корректирования рациона питания.