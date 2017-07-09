Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры в воскресенье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его данным, Тиллерсон обсудил с Чавушоглу кризис в Сирии, ситуацию вокруг Катара, а также борьбу с терроризмом.

Госсекретарь США прибыл в Стамбул для участия во Всемирном нефтяном конгрессе, который будет проходить в этом городе с 9 по 13 июля.

Сообщается также, что позднее в воскресенье главу американского внешнеполитического ведомства также примет президент Турции Тайип Эрдоган.