Принят итоговый документ 26-ой ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая сегодня завершила свою работу в Минске.

Как сообщает Report, в тексте документа нашел свое отражение вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Так, депутаты ПА ОБСЕ выразили » глубокое сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, и призвали стороны незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа скорейшего возможного устойчивого урегулирования конфликта». В итоговом документе ПА ОБСЕ также «настоятельно призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать с этой целью свои усилия».