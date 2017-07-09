Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции проводит в воскресенье многотысячный митинг в стамбульском районе Мальтепе, завершив 25-дневный «Марш справедливости» от Анкары до Стамбула, в ходе которого активисты партии во главе с ее лидером Кемалем Кылычдароглу преодолели около 450 километров.

Последние два километра пути Кылычдароглу шел в одиночку через живой коридор своих сторонников, которые скандировали лозунги в защиту правосудия.

«Вместе с нами эти 450 километров шли жители всех городов Турции. Мы закончили марш, но наша борьба за справедливость продолжается. Мы шли, требуя правосудия, которого нет. Мы шли за тех, кто незаслуженно пострадал – за арестованных журналистов и преподавателей университетов. Мы шли против режима власти одного человека, против террористических группировок ИГИЛ, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана)», — заявил Кылычдароглу, выступая на митинге.

Среди требовании к правительству, которые он озвучил – отмена режима ЧП, который действует в Турции после попытки переворота в июле прошлого года. Лидер оппозиции призвал судей защищать справедливость, а членов Конституционного суда – «не выполнять инструкции из президентского дворца».

«Сегодня полтора миллиона человек в разных городах Турции участвуют в митингах в защиту правосудия. Такая акция – марш от Анкары до Стамбула – проведена впервые в истории страны. В ходе ее проведения наш лидер потерял 13 килограммов. Дело не только в задержании депутата, это стало лишь последней каплей, мы требуем освобождения всех политзаключенных. Среди нас – представители разных партий, есть даже члены правящей партии. Вряд ли нас власть услышит. Но люди должны услышать и начать думать», — сказал РИА Новости один из участников митинга.